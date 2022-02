Le PSG veut rencontrer le responsable des arbitres

Les dirigeants parisiens ont tenté de s'entretenir directement avec Pascal Garibian, le responsable des arbitres français.





Selon les informations relayées par L'Équipe et RMC Sport, les dirigeants du PSG ont demandé à rencontrer Pascal Garibian, le responsable des arbitres français. Ils auraient notamment fait cette demande, après la blessure de Neymar, fin novembre, contre l'ASSE. Et Leonardo aurait même écrit un courrier à Noël Le Graët, président de la FFF. Le rendez-vous n'aurait pour l'instant pas été organisé et aucune réponse écrite ne serait encore parvenue aux Parisiens. Pascal Garibian se serait en revanche entretenu avec eux par téléphone. Ce qui paraît très anormal.



Certains tentent vraisemblablement d'influer sur l'arbitrage, ce qui paraît très anormal et dangereux pour la compétition. Espérons qu'il y ait des réactions.