Les ultras de l'OM taclent la LFP

Le groupe du Commando Ultra 84 a adressé un message à la LFP, par le biais de plusieurs banderoles. Il regrette que les supporters olympiens soient interdits de déplacement, chaque journée.





En marge du match OM-Clermont (0-2), le CU84 a délivré un message à la Ligue. Il proteste contre le fait que les Marseillais soient systématiquement interdits de déplacement : "Plus facile de faire 4700km pour aller à Bakou que 200 km pour Nice ... 17 matchs à l'extérieur et seulement 3 autorisés ...y'a pas un problème ? Stop aux interdictions de déplacements !", était-il écrit.



Depuis les incidents d'Angers, les Marseillais sont personae non gratae dans beaucoup de villes. Compte tenu de la tendance actuelle, il paraît peu évident que ça change, ces prochains mois.