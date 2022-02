Guendouzi : "Il va falloir retravailler et repartir de l'avant"

Mattéo Guendouzi (22 ans) admet que l'OM est complètement passé au travers face à Clermont. Il n'est pas totalement d'accord avec Dimitri Payet (34 ans) sur l'humilité des joueurs.





"Chacun est libre de penser ce qu'il veut, a confié le milieu de terrain en réponse aux propos tenus par le Réunionnais. Je pense qu'on a fait une non-performance. On n'a pas fait un bon match. Il va falloir retravailler et repartir de l'avant. Comme tout le monde, on rate des matchs, ça fait partie du football, de la Ligue 1. On a raté notre match et il faudra aller gagner à Qarabag (en barrage de la Ligue Europa Conference, NDLR). Il n'y a pas d'inquiétude. On est encore deuxième, on a des points d'avance sur des équipes qui sont censées jouer l'Europe cette saison."



Le calendrier de l'OM sera bientôt moins dense, mais les adversaires seront d'un autre standing, avec Monaco, Nice, ou encore le PSG. Les points abandonnés contre les équipes réputées plus faibles risquent bien de laisser quelques regrets.