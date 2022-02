MacHardy : "Sampaoli est extrêmement mauvais"

Comme Kevin Diaz, Jonatan McHardy s'en est pris violemment à Jorge Sampaoli, après la défaite concédée par l'OM contre Clermont (0-2). Il le juge totalement responsable du revers et des résultats qu'il trouve décevants.





"C'est le problème le plus important. L'OM n'a pas la qualité pour cette possession et l'équipe est mise en difficulté face à des blocs bas. C'est tout le reproche que je fais à Sampaoli. Il doit être capable d'analyser ce genre de choses. D'être capable d'être lucide sur le matériel qu'il a à sa disposition. Il doit être capable de proposer des solutions tactiques pour justement faire face à tout ça. Quand tu vois les joueurs qu'il y a dans l'effectif de l'OM. Tu dois faire beaucoup mieux. Contre Metz, ce n'est pas bon. Qarabag, ce n'est pas bon non plus. Quand tu arrives et que tu sors les gros bras en te disant que toi ce qui compte avant tout c'est de proposer du jeu, de faire du jeu et que tu proposes ce genre de bouille et que tu te retrouves avec Gerson latéral gauche et Luis Henrique latéral droit, il y a quand même deux-trois questions à se poser. Je veux bien que Marseille n'ait pas les joueurs de Manchester City, mais il y a un juste milieu", a déclaré le journaliste sur l'antenne de RMC.





"C'est quand même très grave pour un mec qui est censé être un tacticien hors pair"

Et d'en remettre une couche un peu : "Ses changements sont toujours trop tardifs. Et depuis qu'il est arrivé à Marseille, à part un match, j'ai du mal à voir un match où il a eu un impact en termes de coaching sur le résultat. Je trouve que dans sa lecture des événements, sur les 90 minutes, il est extrêmement mauvais. À part une fois, essayons de trouver un changement qui a changé le visage et le cours d'un match. Milik à Metz ? A part une fois, et j'avais ce match en tête. C'est quand même très grave pour un mec qui est censé être un tacticien hors pair. Très franchement, là dans lecture du match il a tout faux. Ses changements sont mauvais, son équipe est mauvaise. Sans Bouba Kamara, c'est quand même une équipe qui a un tout autre visage.", a-t-il poursuivi.



Contre Clermont, l'OM a concédé sa 5e défaite de la saison. Depuis le 22 janvier, il a encaissé des buts à tous les matchs.