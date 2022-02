Sampaoli : "Les sifflets sont normaux"

Jorge Sampaoli a livré son analyse du revers concédé par l'OM face à Clermont (0-2), dimanche. Il admet que son équipe éprouve des difficultés à domicile.





"On est très mal entrés dans le match avec vingt premières minutes ratées et un but de retard. Ensuite, on a eu le contrôle, on a eu des possibilités et leur gardien a fait beaucoup d'arrêts. Mais tout était plus compliqué avec un but de retard, a notamment confié l'Argentin en conférence de presse. C'est dur pour nous ici, on a perdu beaucoup de points. On doit corriger ça et gagner des matchs à domicile. C'est très important pour nous et pour le public. Il y a eu beaucoup d'anxiété et à partir du but encaissé, il y a eu peu de clarté offensive. Les sifflets sont normaux. Le public veut voir ce qu'il est venu chercher et on n'a pas su lui donner. Il faut l'accepter et essayer de s'améliorer."



L'OM n'a d'autre choix que de basculer sur la Ligue Europa Conférence et préparer le déplacement en Azerbaïdjan. Il reste deux matchs dans la grosse série de février, les Phocéens pourront ensuite souffler.