Rongier : "Ils avaient plus faim que nous"

Valentin Rongier (27 ans) a fait part de sa déception, après la défaite concédée par l'OM contre Clermont (0-2). Il voit un problème d'état d'esprit.





"On a le droit de perdre des matchs, même s'il faut éviter le plus possible, mais c'est dans l'attitude que ça me et que ça nous dérange, a déclaré le milieu de terrain face au micro des journalistes. On n'a plus le droit de reproduire ça. On sait ce qu'on a fait, on n'est pas fiers, on va travailler pour que ça ne se reproduise plus jamais. Clermont a complètement mérité sa victoire. Dans l'attitude, ils nous ont montré ce que c'était que l'intensité d'un match de Ligue 1. Les duels... Ils avaient plus faim que nous, ils étaient sur les premiers et deuxièmes ballons, c'était assez criant."





"Si c'est un problème d'attitude, on va le régler dans le vestiaire"

Il considère que les Olympiens avaient les armes pour battre Clermont : "On est à domicile. Avec tout le respect que j'ai pour cette belle équipe de Clermont, on se doit de gagner. On a la possibilité de remettre Nice à quatre points... on a la chance d'être encore deuxièmes, mais en jouant comme ça, c'est sûr qu'on ne la gardera pas longtemps cette deuxième place. Je ne pense pas que certains se prennent pour d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, on n'a pas du tout mis ce qu'il fallait. Si c'est un problème d'attitude, on va le régler dans le vestiaire", a-t-il poursuivi.



Valentin Rongier a évolué à de nombreux postes, depuis le début de la saison. Hier soir, il a été titularisé comme milieu défensif.