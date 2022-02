Le coup de gueule de Payet

Dimitri Payet (34 ans) a livré une analyse à chaud, après la défaite concédée par l'OM face à Clermont (0-2). Il pense que les Phocéens ont manqué d'humilité.





"Je pense qu'il nous a manqué de l'humilité. On n'a pas montré un visage cohérent, on n'a pas montré de valeurs, on n'a rien montré. On a pris une bonne leçon de la part d'une équipe de Clermont qui a joué ensemble, qui a couru ensemble et qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer le visage qui est le nôtre", a déclaré le Réunionnais au micro de Prime Vidéo.



Le prochain match est programmé jeudi face à Qarabag (Ligue Europa Conference). L'OM enchaînera ensuite à Troyes.