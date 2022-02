OM-Clermont : compos probables, chaine et horaire du match

L'OM accueille Clermont, ce dimanche, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Voici les informations sur le match (compos probables, chaine, horaire...).





Le club olympien affronte Clermont, au stade Orange Vélodrome, ce 20 février. Un peu plus de 50 000 personnes devraient prendre place dans les travées de l'enceinte.



Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli doit se passer des services de Konrad De La Fuente et Amine Harit, lesquels ne figurent pas dans son groupe. Il dispose par ailleurs de tous les autres joueurs. Côté clermontois, Pascal Gastien doit composer avec les absences de Josué Albert et Jodel Dossou. Il possède néanmoins l'essentiel de ses forces et les Marseillais ne devront pas les sous-estimer.



Cet OM-Clermont s'inscrit dans une période très chargée pour les Phocéens. Ces derniers disposaient du calendrier le plus lourd durant la première partie de saison, avec la participation à la Ligue Europa et le match rejoué de Nice. C'est encore le cas, cet hiver, avec le match rejoué face à l'OL et les barrages de la Ligue Europa Conférence. L'UEFA n'a notamment de cesse de rajouter des rendez-vous, avec ses nouvelles compétitions.





Les dernières confrontations entre Clermont et l'OM

L'OM et Clermont ne se sont affrontés que 6 fois dans leur histoire.



15/11/1942 (L1) : OM 4-2 Clermont

24/04/1943 (L1) : Clermont 2-5 OM

21/01/1945 (L1) : OM 1-1 Clermont

16/06/1945 (L1) : Clermont 6-0 OM

26/10/2016 (CdL) : Clermont 1-2 OM

31/10/2021 (L1) : Clermont 1-2 OM.





Les compos probables de Clermont-OM

Voici la tendance, concernant les équipes qui pourraient démarrer le match Clermont-OM.



La compo probable de l'OM : Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson, Payet - Bakambu, Milik, Under.



La compo probable de Clermont : Djoco - Zedadka, Hountondji, Ogier, Nsimba - Abdul Samed, Gastien, Magnin - Da Cunha, Bayo, Rashani.





Clermont-OM, c'est à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le match entre l'OM et Clermont démarrera à 20h45. Il sera diffusé par Prime Vidéo.