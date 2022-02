Jessica Houara craint une brouille sérieuse entre Milik et Sampaoli

Jessica Houara-d'Hommeaux pense que le vestiaire de l'OM peut être impacté par les tensions entre Jorge Sampaoli et Arek Milik (27 ans).





"C'est difficile, on sent que le rapport est conflictuel entre les deux. On sent que Milik n'est pas content du traitement qu'il a par rapport à son coach. On sent que son coach n'est pas content du geste d'humeur de Milik qui était remplacé en fin de match alors qu'il avait marqué un doublé. Ce n'est pas totalement son style de joueur, oui. Maintenant, on sent qu'avec les stats de Milik, c'est difficile de s'en passer, mais je pense qu'il va s'en passer", a estimé la chroniqueuse au micro de Canal+.



En difficulté après son retour de blessure, Arek Milik a peu à peu remonté la pente. Il totalise maintenant 16 buts en 24 rencontres, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, son compteur affiche 5 buts en 14 apparitions. Il sera intéressant de voir s'il sera titulaire, ce soir, face à Clermont.