OM-Clermont : le nom des arbitres

Willy Delajod dirigera la rencontre OM-Clermont, ce dimanche, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.





La FFF a désigné Willy Delajod comme arbitre pour le match OM-Clermont. Il sera assisté par Philippe Jeanne et Erwan Finjean, sur les lignes de touche, tandis que Gaël Angoula tiendra le rôle de quatrième arbitre. Alexandre Castro et Yohann Rouinsard seront eux chargés de la VAR.



Willy Delajod était au sifflet lors de la rencontre OM-Rennes (2-0), lors de la 6e journée. Il a arbitré Marseille à 6 reprises, pour un total de 3 succès phocéens, 2 nuls et 1 défaite.