Gastien : "On a bien travaillé cette semaine"

Face aux médias, Pascal Gastien a commenté la rencontre à venir entre Clermont et l'OM. Il ne s'attend pas à ce que les Marseillais soient fatigués par leur calendrier.





"On a bien travaillé cette semaine. Je pense même qu'on a effectué mercredi notre deuxième plus grosse séance depuis le début de saison. À Marseille, il faudra être discipliné et efficace offensivement et très bon dans notre organisation défensive. Je pense qu'ils n'aligneront pas du tout la même équipe qu'en coupe d'Europe. Ils vont changer 7 ou 8 joueurs, donc le match de jeudi n'aura pas trop d'importance pour eux. Nous, on n'aura rien à perdre là-bas", a confié l'ancien milieu de terrain en conférence de presse.



Pascal Gastien connaît le contexte marseillais, étant donné qu'il a porté les couleurs de l'OM durant la saison 1988-1989. Il avait alors disputé 18 rencontres, toutes compétitions confondues.