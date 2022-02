Mercato : Deulofeu s'est exprimé sur son futur

Gerard Deulofeu (27 ans) est sorti du silence concernant son avenir. Il a admis réfléchir à rejoindre un autre club.





Questionné par Panenka sur son futur, l'ailier espagnol a confié qu'il souhaitait rejoindre une autre équipe que l'Udinese, lors d'un prochain mercato : "L'Udinese est une grande équipe, je suis heureux d'être ici. J'apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j'aimerais rejouer dans une grande équipe. J'ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l'avenir. Mais je sais qu'avant, pour cela, je dois beaucoup jouer et augmenter mon niveau. Pour le moment, je suis concentré sur l'Udinese et nous verrons ce qui arrivera dans le futur", a déclaré le joueur formé à Barcelone.



Associé à l'OM durant le marché des transferts hivernal, Gerard Deulofeu a marqué 6 fois et donné 2 passes décisives en 20 apparitions en Serie A, cette saison. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024.