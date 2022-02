Quand Gomis voulait régler ses comptes avec un jeune à l'OM

Bafétimbi Gomis (36 ans) s'est remémoré un match après lequel il avait piqué une grosse colère contre Zinedine Machach (26 ans), lorsqu'il était à l'OM. Ses coéquipiers avaient dû le retenir.





Lors d'un entretien accordé à Oh my goal, l'ancien attaquant phocéen s'est souvenu d'un épisode qui a eu lieu dans le vestiaire marseillais. Il avait poussé une grosse colère contre Zinedine Machach : "Une fois à Angers, on gagnait 2-1 et ils reviennent à 2-2 ou ils gagnent je ne sais plus. Je rentre dans les vestiaires et je pète un plomb. Il y avait un joueur qui s'appelait Zinédine Machach, je l'ai attrapé, je l'ai secoué, j'ai tout cassé. Ça faisait trois qu'il entrait avec nonchalance. Je le secoue et tout, les gardiens me retiennent. J'ai crié "Je vais le tuer, laissez-moi !". Au final, ils nous séparent dans la douche, et après tout ça les entrainements c'était nickel. On a même commencé à gagner des matchs", a révélé le joueur de Galatasaray.



Malgré son talent, Zinedine Machach n'est pas parvenu à percer au plus haut niveau. Sous contrat avec Naples, il a été prêté successivement à Carpi, Crotone, Cosenza, VVV-Venlo et Honved, où il évolue aujourd'hui.