L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire contre l'OM

L'UEFA a annoncé avoir ouvert une procédure disciplinaire contre l'OM, suite à une plainte de Qarabag. Elle concerne notamment une banderole jugée comme provocatrice.





Toujours très courageuse dans ses prises de position politiques, l'instance européenne a ouvert une procédure disciplinaire contre le club olympien. "Une procédure disciplinaire a été engagée conformément à l'article 55(1)(a) du Règlement disciplinaire de l'UEFA (RD) à la suite du match à élimination directe de l'UEFA Europa Conférence League entre l'Olympique de Marseille et le Qarabag FC qui s'est déroulé le 17 février 2022 en France. Chefs d'accusation contre l'Olympique de Marseille : Banderoles illicites - Art. 16(2)(e) RD - Allumage de feux d'artifice - Art. 16(2)(c) RD - Blocage des passages publics - Art. 38 Règlement de l'UEFA sur la sûreté et la sécurité L'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA prendra une décision en temps utile", indique-t-elle sur son site internet.



L'UEFA sanctionne pour ainsi dire l'OM après tous ses matchs à domicile. On attend en revanche toujours sa réaction face aux incidents racistes survenus dans le stade de la Lazio de Rome.