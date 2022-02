Mercato : Azpilicueta en Liga, ça se précise

Cesar Azpilicueta (32 ans) pourrait s'engager avec le Barça, au terme de son contrat avec Chelsea. Il serait emballé par l'idée d'un retour en Espagne.





En fin de contrat en juin, le défenseur espagnol n'a pour l'instant pas prolongé avec les Blues. Selon le Times, il envisage de quitter Londres, l'été prochain, alors que le Barça lui fait notamment les yeux doux. Le joueur et sa famille seraient séduits par l'idée d'un retour en Espagne, où il n'a joué qu'en tout début de carrière.



Le natif de Zizur Mayor a été formé à Osasuno, avec qui il a évolué en professionnels entre 2007 et 2010 (108 rencontres). Il a ensuite rejoint les rangs de l'OM, dans le cadre d'un transfert de 7 millions d'euros, en 2010. Il a disputé 68 matchs, toutes compétitions confondues, sous la tunique olympienne. Il a enfin signé à Chelsea en 2012, pour un montant de 8 millions d'euros, plus des bonus. Il totalise pour l'instant 459 apparitions sous le maillot des Blues.



Cesar Azpilicueta compte par ailleurs 36 sélections avec la Roja.