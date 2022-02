Landreau : "J'ai senti Mandanda en jambes"

Mickaël Landreau a donné son sentiment sur la concurrence entre Steve Mandanda (36 ans) et Pau Lopez (27 ans). Il les juge du même niveau.





Au micro de Canal+, l'ancien gardien de but a commenté la gestion du gardien de but par Jorge Sampaoli. Il pense que l'Argentin peut s'appuyer sur deux éléments de haut niveau : "Steve Mandanda est sous très haute pression à chaque fois qu'il joue. Il joue peu et il a répondu plus que présent. Il a été décisif, je l'ai senti en jambes, il a fait de très bonnes interventions, il a toujours été présent", a déclaré le consultant. Il pense par exemple que Steve Mandanda peut afficher un niveau équivalent à celui de l'Espagnol, au pied : "Je l'ai aussi trouvé bon aux pieds. On dit que Pau Lopez est exceptionnel aux pieds, je suis d'accord, mais Steve Mandanda a largement les qualités pour être à ce niveau-là aussi. En tout cas, c'est une très grosse prestation. J'ai envie de dire que je suis simplement content pour lui, mais aussi très content pour Marseille parce qu'on a envie de les voir en Coupe d'Europe. Et ce jeudi soir, heureusement qu'ils avaient un grand gardien", a-t-il poursuivi.



Pour rappel, le prochain match de l'OM est programmé face à Clermont, dimanche soir. Il sera donc intéressant de voir sur quel gardien mise Jorge Sampaoli.