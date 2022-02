Dhorasoo : "Sampaoli a sorti Mandanda injustement"

Vikash Dhorasoo ne décolère pas contre Jorge Sampaoli, concernant la gestion du cas Steve Mandanda (36 ans). Il pense que l'Argentin n'a pas été juste avec le portier emblématique.





"ll l'a sorti injustement. Je trouve qu'il a été très bon. Je n'y croyais pas trop à Pau Lopez et ensuite il a gagné sa place. S'il a mis Pau Lopez à la place de Mandanda alors que Mandanda était très bon, je me dis qu'il peut faire la même chose dans l'autre sens. Il a relancé la concurrence et il a montré qu'il était très fort alors que ce n'était qu'un match de Conference League. Il montre qu'il est prêt physiquement et mentalement. Il montre qu'on peut compter sur lui. Il remet la pression sur Pau Lopes. À part le jeu au pied où Pau Lopes est meilleur, sur la ligne ils se valent tous les deux", a déclaré le consultant au micro de la chaîne L'Équipe.



Plusieurs voix se sont donc élevées pour prendre le parti du joueur formé au Havre. Il est néanmoins probable que Jorge Sampaoli continuera à composer ses équipes sans se préoccuper de l'opinion des médias.