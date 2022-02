Ménès a de la peine pour Mandanda

Pierre Ménès regrette que Steve Mandanda (36 ans) ne soit titularisé que pour les matchs de moindre importance. Il considère que Jorge Sampaoli n'a pas bien traité l'ancien numéro 2 des Bleus.





"Sans remettre en cause l'excellent niveau de Lopez, ce n'est pas bien de faire ça à un gardien de ce niveau-là et une légende du club qui plus est. Un club qui aurait pu offrir la possibilité au champion du monde de pouvoir jouer une dernière saison dans un autre club. Et puis bon, je ne suis pas certain que la saison marseillaise serait moins bonne si Steve avait joué tous les matchs, car il a confirmé sur ce match tout le bien que je pense de lui depuis tant d'années. Pour ne rien vous cacher, cela me fait un peu de peine de le voir aujourd'hui réduit à disputer les matchs que ni Sampaoli ni le club ne considèrent importants", a écrit le journaliste sur son site internet.



Depuis son arrivée à l'OM en 2007, Steve Mandanda totalise 601 apparitions, toutes compétitions confondues. Il s'agit, de très loin, du record du club. Il a également encaissé 666 buts et réalisé 192 clean sheets. Son contrat est censé porter jusqu'en juin 2024, mais son départ paraît plausible, lors du prochain mercato estival.