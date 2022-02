Mercato : Seko Fofana n'écarte plus l'idée d'un départ de Lens

Convoité par de nombreuses équipes, dont l'OM, Seko Fofana (26 ans) est resté vague sur son avenir, face à la presse. Il n'écarte plus la possibilité d'un transfert, lors du mercato estival.





Le milieu de terrain nordiste réalise une saison impressionnante, sous la tunique Sang et Or. Il a notamment marqué 7 buts en 24 apparitions en Ligue 1. "Pour être honnête, rien n'est impossible. Aujourd'hui, je peux très bien vous dire oui (rester à Lens) et demain ça sera non. Il y a plein de paramètres et on ne maîtrise pas tout. Je suis très content d'être ici. On essaye d'aller le plus loin possible et je reste concentré sur cette fin de saison. J'espère qu'on va aller le plus loin possible", a expliqué le joueur aux journalistes.



Seko Fofana a été associé à l'OM, durant le marché des transferts et même jusqu'en novembre. Pour autant, il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024 et ne sera pas bradé par son club. Il est difficile d'imaginer que Marseille puisse rivaliser avec la concurrence, principalement anglaise, sur son dossier.