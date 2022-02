Di Meco tacle Sampaoli pour Milik

Eric Di Meco n'aime pas la gestion du cas Arek Milik (27 ans) par Jorge Sampaoli. Il se demande notamment s'il ne l'a pas sorti pour ne pas qu'il marque un triplé, contre Qarabag.





"Qu'on parle de manque de respect, c'est un grand mot. Mais il a un vrai problème de psychologie avec son équipe. Je le pense vraiment. Je suis étonné. Milik n'a pas joué le week-end dernier à part un quart d'heure. On ne peut pas dire qu'il a enchainé les matchs depuis le début de la saison et qu'il est bouilli. Un attaquant comme Milik a besoin de mettre des buts. Il a besoin de prouver à son entraîneur qu'il a besoin de jouer. Il fallait le garder sur le terrain et qu'il essaye de mettre un triplé pour le gonfler à bloc. On a l'impression qu'il le sort pour ne pas qu'il mette le triplé. Si on me dit que Milik est en concurrence avec Dieng et Bakambu... Milik, de tous les attaquants, c'est celui en pointe le plus performant dans le jeu que demande Sampaoli", a déclaré le consultant, au micro de RMC.



Eric Di Meco ne semble plus rien passer à Jorge Sampaoli. Espérons que les fortes critiques des derniers jours ne perturbent pas le management de l'Argentin, alors que l'OM reste 2e de Ligue 1. Arek Milik a quant à lui inscrit 16 buts en 24 apparitions, toutes compétitions confondues, cette saison.