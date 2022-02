Sampaoli n'écarte pas l'idée de titulariser à nouveau Mandanda

Jorge Sampaoli a évoqué la possibilité de titulariser à nouveau Steve Mandanda (36 ans), lors des prochaines rencontres. Il ne l'écarte pas.





"Mandanda a une très bonne philosophie collective et est à la hauteur de Pau. Pau a montré de la continuité et c'est pour cela qu'il est à la place de Steve. C'est comme à tous les postes du terrain, la décision va se baser sur les performances de tout le monde. On a deux bons gardiens", a confié le coach argentin face aux médias. Il a apprécié la prestation d'El Fenomeno, lors d'OM-Qarabag (3-1) : "Steve est bien préparé, je suis très content de son match. À la fin, c'est sûr, j'ai du mal à choisir à chaque fois entre les deux."



Depuis le début de la saison, Pau Lopez a pris part à 27 matchs, toutes compétitions confondues (pour 28 buts encaissés et 12 clean sheets). Steve Mandanda s'est contenté de 8 rencontres (pour 7 buts encaissés et 3 clean sheets).