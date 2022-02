Germain : "J'ai fait lever le stade quelques fois"

Pour le média Oh My Goal, Valère Germain est revenu sur son "rêve" d'avoir pu jouer à l'OM et ses difficultés à porter cette étiquette de "grand attaquant".





Arrivé à l'OM en 2017, Valère Germain a connu beaucoup de moments difficiles à Marseille. Souvent cantonné au banc de touche, le néo Montpelliérain explique au média Oh My Goal ne rien regretter de son passage dans sa ville natale. "C'était mon rêve d'enfant, c'est le club le plus suivi de France. J'ai marqué des buts, j'ai loupé des actions aussi, mais il y a des moments où j'ai fait lever le stade. Rien que pour ça, même si ça ne s'est produit que quelques fois en 4 ans je l'aurais fait au moins 2-3 fois. C'était quelque chose dont je rêvais dans mon jardin quand j'étais jeune, de marquer au Vélodrome. D'entendre la musique quand tu rentres sur le terrain, je me rappelle je fermais les yeux et j'avais des frissons. Toutes les 65.000 personnes dans le stade aimeraient être là où on est nous. Ça ne peut pas être que des mauvais souvenirs, bien au contraire. Ça a été des moments incroyables, il y en a eu d'autres, compliqués. Mais rien que pour les bons moments, je n'ai aucun regret."



Lorsqu'il débarque à Marseille, Germain s'attend à être aligné dans un dispositif à deux attaquants, un système de jeu où il a toujours affirmé se sentir plus à l'aise. Mais finalement, ce ne sera pas le cas. "Quand j'arrive à l'OM, je pense que Rudi Garcia veut m'associer à Bafé Gomis. Sauf qu'au moment où j'arrive, il y a un désaccord. Je me rappelle que le jour où je signe, je le vois descendre du bureau du président et il avait acté son départ. On se croise, on se serre la main et il me dit " bonne chance ". Ça aurait peut-être été différent avec Bafé, car on avait deux profils qui auraient pu être complémentaires. À Marseille, il cherchait le " grand attaquant " comme ils l'ont surnommé. Ils ont eu du mal à trouver quelqu'un et c'est finalement Mitroglou qui est arrivé. Il a fait de très bons matchs, d'autres moins bien aussi, mais il n'a peut-être pas assumé le statut de " grand attaquant " comme l'avait fait Bafé. J'ai dû aussi enfiler ce statut de grand attaquant."



Avec l'OM, Valère Germain aura disputé 159 matchs pour 31 buts marqués.