Bakambu : "Il faut travailler pour se remettre au niveau"

Présent en conférence de presse, Cédric Bakambu (30 ans) a expliqué comment il se sentait. Il pense encore devoir travailler pour se remettre au niveau.





Face aux journalistes, l'international congolais a donné son sentiment sur ses débuts avec l'OM : "Ce n'est pas facile mais je suis un compétiteur. Je m'entretenais physiquement. Je sais que je peux faire plus, mais j'ai confiance en moi. Physiquement cela ira mieux." Il pense que le Championnat français est très supérieur à celui où il évoluait jusque-là : "C'est une bonne question. Comment je juge le niveau ? La L1 est respectée à l'étranger. C'est plusieurs niveaux au-dessus de la Chine et il faut travailler pour se remettre au niveau", a-t-il ajouté. Il espère retrouver son meilleur niveau : "On verra pour mon corps. Mais je pense avoir retrouvé mon niveau maximum d'ici la fin de saison."



Bakambu a joué 6 matchs, depuis son arrivée. Il pourrait très vite gagner en importance, au sein de l'équipe coachée par Jorge Sampaoli.