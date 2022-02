Sampaoli explique pourquoi Kolasinac n'a pas joué

Face aux médias, Jorge Sampaoli a expliqué pourquoi Sead Kolasinac (28 ans) n'avait pas démarré la rencontre OM-Qarabag (3-1). Il ne le juge pas totalement prêt physiquement et considère qu'il doit assimiler des choses tactiquement.





En conférence de presse, l'entraineur de l'OM a expliqué pourquoi il n'utilisait pas encore l'ancien Gunner : "Il a peu joué avant d'arriver, c'est un nouveau club avec une nouvelle langue, un nouveau système et de nouveaux partenaires. Il a beaucoup joué compte tenu de tout ce qu'il doit découvrir. C'est peut-être aussi pour cela que Bakambu a joué plus. Ce serait un risque pour lui de le mettre titulaire même si cela serait plus simple pour moi. Il ne connait pas encore bien le système et part donc avec un désavantage. Il est impliqué sans jouer pour le moment et veut apprendre. Il va peut-être rapidement l'intégrer. Je n'ai pas l'intérêt de faire jouer un joueur qui n'est pas à 100 %, car cela nous rend vulnérables", a déclaré le technicien argentin.



Sead Kolasinac a pour l'instant fait 2 apparitions en Ligue 1, pour un total de 78 minutes passées sur la pelouse.