Bakambu : "Je m'attendais un vestiaire plus froid"

Cédric Bakambu (30 ans) n'a pas compris pourquoi Arek Milik (27 ans) était en colère, à sa sortir. Il assure que l'ambiance est bonne dans le vestiaire.





Après la sortie d'Alvaro Gonzalez, le geste d'humeur d'Arek Milik a semé la confusion concernant les liens entre les Phocéens et leur entraîneur. Cédric Bakambu assure qu'il a pour sa part été très bien intégré et que l'ambiance est bonne : "Je me sens très bien, bien accueilli. Je m'attendais à pire, car j'appréhendais un peu, mais j'ai été bien accueilli. Les automatismes viennent petit à petit, mais je suis encore nouveau. De l'extérieur l'OM c'est un gros club et je m'attendais un vestiaire plus froid."





"Milik était un peu frustré"

Il a été surpris par la colère du Polonais : "Il était un peu frustré, car c'est un compétiteur et il veut tout le temps jouer. L'ambiance est bonne, j'ai parlé avec lui après le match, mais je n'ai pas compris pourquoi il était frustré. C'est un grand attaquant et il peut s'adapter à tous les systèmes. On reverra le système à deux cette saison. Peu importe où m'utilise le coach, je serai à 100 %."



Depuis son arrivée, Cédric Bakambu a inscrit 2 buts en 3 rencontres de Ligue 1, soit 1 but toutes les 78 minutes. Un très bon ratio.