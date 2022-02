Qarabag va déposer une réclamation pour des banderoles jugées provocatrices

L'OM a dominé Qarabag (3-1), jeudi soir, en Ligue Europa Conférence. Le club azéri va déposer une réclamation pour des messages pro-Arménie affichés par les supporters marseillais.





La délégation azérie est repartie du stade Orange Vélodrome avec une défaite. Certains membres n'auraient pas non plus apprécié que le public marseillais affiche plusieurs messages pro-Arménie, laquelle est opposée à l'Azerbaïdjan depuis plusieurs décennies. Une réclamation va être déposée devant l'UEFA.



"Nous nous attendions à quelque chose comme ça. Les fans arméniens ont eu recours à plusieurs reprises à des provocations pendant les matchs de Qarabag. La banderole provocatrice a été immédiatement retirée par le service de sécurité du stade", a déclaré l'un des dirigeants de Qarabag (propos relayés par RMC). Le message en Anglais de la banderole visée par les propos était "Qarabag c'est l'Arménie".



L'Azerbaïdjan est soumis à un régime réputé autoritaire et dirigé par Ilham Aliyev depuis 2003. Auparavant, c'était son père qui était président (de 1993 à 2003).