OM-Qarabag : les notes de la presse

Voici les notes attribuées suite à la rencontre OM-Qarabag (3-1). Rares sont les joueurs qui ont obtenu une bonne évaluation.





L'OM l'a emporté 3-1. Pour autant, La Provence et L'Équipe ont considéré que le contenu de la rencontre n'était pas satisfaisant. Ils partent probablement du principe que les Marseillais auraient dû faire mieux face à un tel adversaire. Il faudra toutefois faire très attention à ne pas le sous-estimer, lors du retour, la semaine prochaine. Les prestations de Steve Mandanda, Pape Gueye et Arek Milik ont été récompensées, tandis que Pol Lirola, Alvaro Gonzalez, Luan Peres, Cengiz Under et Konrad De La Fuente ont été sanctionnés.







Le onze de départ : Mandanda (7) - Lirola (4), Balerdi (6), Alvaro (4), Peres (4) - Kamara (6), Gueye (7), Gerson (5) - Under (4), Milik (8), De la Fuente (4).

Le coach : Sampaoli (6).

L'arbitre : Dabanovic (6).







Le onze de départ : Mandanda (7,3) - Lirola (4,7), Balerdi (4,3), Alvaro (4,3), Peres (5) - Kamara (6), Gueye (6,7), Gerson (5) - Under (5,3), Milik (7), De la Fuente (3,7).

Le coach : Sampaoli (5).

L'arbitre : Dabanovic (7).