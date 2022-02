L'OM recrute un nouveau directeur financier

L'OM procèderait à du changement au sein de son organigramme. Baptiste Viprey serait sur le point de céder sa place à Stéphane Tessier.





D'après les éléments recueillis par Florent Germain, Pablo Longoria s'apprête à remplacer son directeur administratif et financier. En poste depuis 2016, Baptiste Viprey va céder sa place à Stéphane Tessier, lequel a notamment occupé des postes de directeur général à l'ASSE et de vice-président à Lorient. Il dispose d'une belle expérience et était notamment apprécié par Christophe Galtier, à Saint-Étienne, relate le journaliste de RMC. Le président de l'OM y verrait "un poste stratégique", tandis que les finances du club sont dans le rouge. L'opération devrait être officialisée dans les prochains jours.



Pablo Longoria paraît comme un poisson dans l'eau à son poste de président. Il continue de mettre sa patte dans toutes les strates du club marseillais, tout en privilégiant une stabilité qui aide beaucoup le club dans les périodes délicates.