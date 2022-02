Sampaoli rappelle qu'il aura besoin de tout le monde

En conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur le turnover opéré contre Qarabag. Il se réjouit des prestations de Steve Mandanda (36 ans) et Alvaro Gonzalez (32 ans) et assure que l'OM aura besoin de tout le monde pour la fin de saison.





"Alvaro et Mandanda ? Ça nous donne de la tranquillité, car on voit qu'on peut compter sur tout le monde. On a un calendrier très chargé qui arrive sur les prochaines semaines. Certains joueurs ont plus joué, d'autres moins, mais c'est important que tous restent concentrés", a confié l'Argentin en conférence de presse.



Espérons que l'ensemble du vestiaire continuera à rester focalisé sur les objectifs. Certains écarts des derniers jours auraient pu être évités. Le prochain match est programmé contre Clermont, dimanche, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.