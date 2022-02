Charbonnier : "J'ai un petit reproche à faire à Sampaoli"

Lionel Charbonnier considère que Jorge Sampaoli a été maladroit avec Arek Milik (27 ans). Il pense qu'il n'a pas tout fait pour préserver sa confiance.





Au micro de RMC Sport, l'ancien gardien de but a donné son sentiment sur les difficultés qu'a éprouvé Arek Milik, et l'OM avec lui. Il estime que l'Argentin l'a un peu déstabilisé, à un moment donné : "Tout le monde disait que quand Milik reviendrait, ce serait extraordinaire. J'avais été le premier à dire qu'avec lui tout le jeu allait changer, que tout serait différent. Et maintenant, Sampaoli fait du boulot en ce sens, essaie de remettre Milik en route. Mais c'est là que j'ai un petit reproche à faire à Sampaoli. Un attaquant, c'est aussi dans la tête. C'est très compliqué. Le mec a fait des efforts pour revenir, il est bien, il marque, et là tu l'enlèves. Si c'est celui qui a le plus joué en attaque cette saison ? Là tu as une attaque de folie quand même. Tu vois que tu as Milik, Dieng, Bakambu, Under... Tu as de quoi faire ! Il y a de la vitesse, il y a de la profondeur, il y a Milik qui peut jouer en pivot et qui n'est pas assez utilisé comme ça. Il l'a montré ce soir", a-t-il confié.



S'il est parfois difficile de comprendre Jorge Sampaoli, il n'est en revanche pas compliqué de voir que les critiques le fragilisent en interne. Certains joueurs se permettent aujourd'hui des sorties qu'ils n'auraient pas osé il y a quelques semaines. Espérons que l'ambiance ne se dégrade pas.