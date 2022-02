Sampaoli : "On a été dépassé"

Jorge Sampaoli n'a pas aimé le contenu du match OM-Qarabag (3-1). Il pense que son équipe n'a pas bien joué.





En conférence de presse, le coach argentin a expliqué le changement opéré en cours de match : "On a commencé avec Kamara et Gueye, mais on a vu que Bouba avait des soucis pour jouer sur le côté droit. On l'a fait repasser au centre pour jouer à trois milieux de terrain. C'est Gerson qui est passé côté droit", a-t-il indiqué aux médias.





"Il va falloir s'améliorer"

Il a aussi jugé décevant le contenu de la rencontre : "Ça a été compliqué. Lors de la première période, Qarabag ne nous a pas laissés jouer. On n'a pas très bien joué en première mi-temps. Et en deuxième, on n'a pas joué du tout. Collectivement, on a été dépassé ce soir." Il a également ajouté que son équipe n'avait "pas très bien joué". Il y aura du travail, ces prochains jours : "On était supérieur à Qarabag c'est sûr, mais on sait que la semaine prochaine, il va falloir s'améliorer."



Avant le retour contre Qarabag, l'OM devra gérer le match contre Clermont, au stade Orange Vélodrome. Le genre de rencontres lors desquelles il peut passer au travers.