Paganelli : "Je suis enthousiasmé par Sampaoli"

Laurent Paganelli ne comprend pas non plus les fortes critiques à l'égard de Jorge Sampaoli. Il apprécie beaucoup son personnage, qu'il pense très adapté à l'OM.





Au micro de La Provence, Laurent Paganelli a livré le bien qu'il pensait de Jorge Sampaoli. Il considère aussi que certaines critiques sont trop sévères : "J'étais au stade pour un Rennes-Marseille, et le coach (Rudi Garcia) fait entrer Bouna Sarr arrière-droit. Et là, le mec est quand même au Bayern Munich en tant que latéral droit. Le Bayern Munich, c'est quand même des connaisseurs, a rappelé l'invité de La Provence. Donc entre ce que tu crois sur l'instant et ce qui se passe... Sampaoli n'est pas fou, s'il a mis Pape Gueye arrière-gauche, pour toi c'est peut-être un mauvais choix, mais ce sera peut-être un choix qui va s'avérer gagnant dans un mois ou deux. Parce que si tu as envie de le faire jouer dans cette position, il faut bien qu'à un moment donné il y débute. Tu ne vas pas le tester contre Paris, tu le feras plus facilement contre Metz. Et peut-être qu'un jour on dira que Gueye est un phénomène à ce poste. C'est la différence entre l'analyse de l'instant, la marge de progression et ce que tu veux faire avec ton groupe plus tard. Il faut laisser à un entraîneur la possibilité de voir un peu plus loin."





"Il va encore plus loin que Bielsa"

Il hallucine devant les attaques qui ciblent l'Argentin : "Demander le départ de Sampaoli... A un moment, il faut arrêter les conneries. Qui peut demander le départ de Sampaoli, si ce n'est des gens qui ne connaissent pas le football ? Tu es quand même deuxième de Ligue 1, et rien ne t'empêche de supposer que tu peux finir premier. Dans le football, et avec Sampaoli, tout peut arriver." Il pense au contraire que le technicien fait progresser ses troupes : "C'est un vrai personnage. C'est quelqu'un dont on a quand même besoin, ici, dans le sud. Parce que c'est un sudiste, c'est un Méditerranéen. C'est quelqu'un qui apporte, par sa personnalité, déjà, une proximité. C'est une priorité. Après, je pense qu'il a une culture foot qui est précise, qui est bien à lui, qui est intéressante. Parce qu'elle pose un problème aux autres. Et elle pousse les joueurs à essayer d'aller plus loin dans la compréhension. Et ça c'est toujours intéressant pour un joueur. Quand un joueur il est dans la réflexion, il essaie de comprendre, il va au bout... Lui il va encore plus loin que Bielsa. C'est la personne qu'il faut, à l'heure actuelle, à l'OM. C'est vraiment un mec qui vit football, qui aime le football. Il a une vraie personnalité, et c'est un connaisseur de football. Moi je suis très enthousiasmé", a-t-il poursuivi.



Certaines défaites récentes ont mis à mal la réputation de l'Argentin. Et quelques tensions liées à son management paraissent rester vives. Espérons que cela ne contrarie pas l'ambiance qui semblait jusque-là très positive.