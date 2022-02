Acherchour : "On va se calmer avec l'OM !"

Walid Acherchour a tapé du poing sur la table, concernant les critiques qui touchent l'OM. Il pense que Jorge Sampaoli est trop attaqué, au regard des résultats de son équipe.





Au micro de RMC Sport, le journaliste a pris la défense de l'Argentin, suite au match OM-Qarabag (3-1). Il considère que l'entraîneur marseillais concentre trop de critiques, alors que son équipe obtient de bons résultats : "Mais pour l'instant ça marche ! Ce soir, je suis le premier à rentrer en plateau et à dire que je ne suis pas satisfait du contenu de l'Olympique de Marseille. Et oui, je suis d'accord pour dire qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Mais j'ai l'impression, que ce soit chez les supporters de l'OM ou chez les observateurs, que comme il y a des choses qui nous échappent, des choses qui ne nous semblent pas cohérentes de la part de Sampaoli, que ça marche ou pas, on s'en fout. On veut comprendre ce que fait Sampaoli. L'OM, ils sont deuxièmes et en ballotage favorable pour être qualifié en huitièmes de finale de Conférence Ligue. Et avec 60 ou 65 % des matchs où tu es protagoniste et où tu proposes un bon football. Oh, on va se calmer avec l'OM. L'année dernière, à la même époque, il y a la Commanderie qui est vandalisée parce que les supporters sont furieux", a-t-il lancé lors de l'After Foot.





"Oui, tout n'est pas parfait avec l'OM, mais..."

Et de conclure : "Oui, tout n'est pas parfait avec l'OM. On peut le dire, les débriefs sont là pour ça, mais globalement, ce n'est pas parce qu'il met Pau Lopez à la place de Mandanda, ou parce que Lirola il joue ailier, parce qu'il a un gros problème dans ce secteur-là et qu'il essaie de trouver la solution, qu'on va dire que Sampaoli est une pipe, on ne comprend rien, on ne sait pas jouer cette équipe... Il ne faut pas non plus rentrer dans la caricature inverse !"



Depuis son arrivée à l'OM, Jorge Sampaoli affiche plus de 54 % de victoires en Championnat, ce qui reste un très bon taux. Espérons surtout qu'il parvienne à régler ces petites tensions internes, qui peuvent générer les problèmes plus grands.