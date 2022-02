Sampaoli n'a pas vu le geste d'humeur de Milik

Arek Milik (27 ans) a poussé une petite colère, après son remplacement. Jorge Sampaoli ne l'a pas vu, mais assure entretenir une relation normale avec lui.





Après la rencontre OM-Qarabag, Jorge Sampaoli a commenté sa relation avec le Polonais, dont il n'a pas vu le geste d'humeur : "Pour Milik, je n'ai pas vu ce que vous racontez. On fait attention aux minutages et aux temps de jeu. On doit faire en sorte que tout le monde soit en forme. Il y avait des changements prévus, liés aux matchs qui viennent. On a une planification. Ma relation avec lui est la même qu'avec tous. On est professionnels, c'est un collègue de travail, la relation est la même qu'avec tous les joueurs", a-t-il confié à la presse.



Il semble temps pour l'Argentin de s'entretenir avec son attaquant, de régler le problème et de le placer dans de bonnes conditions de jeu. Son management paraît crispant pour certains joueurs, ce début d'année, et il doit y remédier. Arek Milik a encore inscrit un doublé contre Qarabag et totalise désormais 16 buts en 25 apparitions, toutes compétitions confondues.