Mandanda : "On a un match retour difficile qui nous attend là-bas"

Au micro de W9, Steve Mandanda (36 ans) a donné son analyse du succès obtenu par l'OM contre Qarabag (3-1). Il se satisfait du résultat, même si le contenu n'a pas été parfait.





"Un match compliqué, on a joué une équipe qui avait énormément d'envie, qui était pas mal dans l'utilisation du ballon. On a eu du mal à se créer les premières occasions. Et ce coup de pied arrêté (sur le 1er but olympien, NDLR) nous a fait du bien. Derrière on gagne, ce n'est pas le meilleur match, mais c'est une victoire importante", a déclaré le gardien de but olympien. Il s'attend à une rencontre difficile, au retour : "Ils ont eu pas mal de situations, j'ai fait mon rôle du mieux que je pouvais. Ce soir, je suis content individuellement et collectivement. Mais c'est toujours pareil, on a un match retour difficile qui nous attend là-bas."



Le match retour aura lieu dès la semaine prochaine.