OM-Qarabag : les compos officielles

Voici les noms des joueurs qui vont démarrer la rencontre OM-Qarabag (barrages de la Ligue Europa Conférence).





Jorge Sampaoli a choisi de reposer certains cadres et procédé à un turnover, ce jeudi. Dimitri Payet et William Saliba sont notamment sur le banc.



La compo officielle de l'OM : Mandanda - Lirola, Alvaro Gonzalez, Balerdi, Luan Peres - Gueye, Kamara, Gerson - Under, Milik, De la Fuente.



La compo officielle de Qarabag : Gugeshashvili - Bayramov, Medvedev, Medina, Vesovic - Garayev, Andrade - Kady, Ozobic, Zoubir - Wadji.