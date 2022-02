Cheyrou : "Quand Gerson joue 8, il me plait"

Benoît Cheyrou a donné son sentiment sur la progression de Gerson (24 ans). Il pense que le Brésilien est meilleur lorsqu'il joue en milieu relayeur. Il n'aime pas trop que Jorge Sampaoli le positionne à d'autres postes.





"Dans les duels, je le trouve dur. Sous pression, il sait tenir le ballon, il ne tombe pas facilement. Il a une bonne frappe de balle. Parfois, il est perturbé par ce que lui demande son coach. Sur le côté gauche, une ou deux fois, ça n'a pas été. Dans un rôle de " planche " en faux 9, dos à la défense, je n'aime pas trop non plus. C'est face au but, avec des attaquants qui prennent la profondeur et avec lesquels il peut combiner, que je l'ai trouvé bon. Je ne suis pas non plus impressionné, mais quand il joue 8 en fait, il me plaît", a déclaré l'ancien milieu de terrain de l'OM (propos relayés par L'Équipe).



Jorge Sampaoli s'est souvent vu reprocher de ne pas mettre les joueurs à leur position, ces dernières semaines. Et cela ne fait donc pas exception pour Gerson.