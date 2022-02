Mercato : Gerson se verrait bien rejoindre un top club européen

Gerson (24 ans) aurait d'autres ambitions, après l'OM. Il envisagerait de poursuivre sa carrière dans un "top club européen".





Selon les informations obtenues par L'Équipe, Gerson ne passera pas toute sa carrière à l'OM. Il se verrait rejoindre "un top club européen" (expression choisie par le journal). Il verrait donc l'OM comme un club susceptible de l'aider à franchir un palier. Cela pourrait expliquer certaines rumeurs l'associant à des formations de Premier League, il y a quelques mois.



Arrivé l'été dernier pour 22 millions d'euros, bonus compris, le Brésilien se sentirait en tout cas de mieux en mieux à Marseille. Et son tarif se justifie de plus en plus, alors qu'il paraît capable de débloquer des situations. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2026 et il est peu probable que les dirigeants marseillais le laissent filer pour un montant inférieur à celui pour lequel il a été recruté.



Cette saison, Gerson a notamment inscrit 4 buts et donné 3 passes décisives en 21 apparitions en Ligue 1.