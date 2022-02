Zoubir : "L'OM c'est spécial pour moi"

Abdellah Zoubir (31 ans) se réjouit de revenir en France pour affronter l'OM, avec Qarabag. Il connaître bien le contexte marseillais et assure que son équipe ne viendra pas pour mettre l'autobus.





En conférence de presse, le Nordiste a fait part de son enthousiasme, à l'approche du match qui se jouera au stade Orange Vélodrome : "Quand j'ai vu que nous tirions Marseille, j'ai été très heureux de revenir jouer en France, après mes années à Lens. Et l'OM c'est spécial, parce que j'ai passé trois ans à Istres. J'espère que l'air du pays me réussira. A l'époque, j'avais disputé un match amical contre l'OM à la Commanderie. Le Vélodrome, je n'y suis venu que comme spectateur, pour le match amical de l'équipe de France contre la Suède en 2014", a-t-il expliqué. Il s'attend à une rencontre ouverte : "Nous sommes une équipe offensive. Nous avons travaillé avec le coach sur le jeu de l'OM, afin de tout mettre en oeuvre pour s'adapter offensivement comme défensivement. Mais nous ne sommes pas le genre à rester derrière pour défendre et contrer. On va essayer de montrer une belle image de notre football", a-t-il poursuivi.



Cette saison, Abdellah Zoubir a marqué 9 buts et délivré 3 passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues.