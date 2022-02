OM-Qarabag : un contexte explosif ?

La préfecture de police a prévu un dispositif renforcé pour la rencontre OM-Qarabag. L'opposition est moins anodine qu'il n'y parait et Rose Guiragossian a expliqué pourquoi.





Dans son édition du jour, La Provence explique pourquoi le préfet a renforcé la sécurité aux abords du stade Orange Vélodrome, en vue de la rencontre de Ligue Europa Conférence. Rose Guiragossian, professeure de géopolitique, a indiqué pourquoi le contexte était chaud : "Ce match n'a rien d'anodin. Le club de Qarabag est devenu un club de Bakou entre les mains du président Aliyev, un dictateur qui emprisonne tout le monde, un peu à la Erdogan. C'est un club de propagande qui garde son nom pour la revendication du territoire." Il y a déjà un petit contentieux avec Marseille : "Comme Marseille a une communauté arménienne assez importante, elle est considérée comme une ville anti-azérie, extrêmement dangereuse. Il y a deux ans, les Azéris s'amusaient à se moquer des Marseillais et avaient provoqué beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, en leur envoyant des messages de haine, de racisme ou contre Marseille. Et tout cela à cause de la présence des Arméniens", a-t-elle ajouté.



Autant dire que la double-rencontre prévue contre Qarabag constitue un rendez-vous important pour de nombreux supporters. Le match retour promet également d'être tendu.