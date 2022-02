De Melo : "Gerson prend du plaisir"

Tulio De Melo a donné son sentiment sur l'adaptation de Gerson (24 ans) à l'OM. Il pense que le milieu de terrain est mieux qu'à ses débuts à Marseille.





Dans les colonnes de L'Équipe, l'ancien attaquant de Lille a commenté la progression de l'international brésilien sous la tunique olympienne. Il le pense plus performant : "Il y avait une grande attente autour de lui ce qui a rendu les choses un peu difficiles au début. Il n'est pas encore à 100 %, mais il se rapproche de son meilleur niveau. Là, il est plus relax, moins nerveux et impatient. Il comprend le français, il prend du plaisir à jouer dans cette équipe et à évoluer au Vélodrome. Il m'a dit que l'ambiance lors du match contre Angers (5-2) était incroyable. Quand les Marseillais sont chauds, ils ressemblent aux supporters du Flamengo, et ça, ça plaît beaucoup à Gerson", a-t-il confié au quotidien.



Pour rappel, Tulio de Melo a joué les intermédiaires lors du transfert de Gerson à l'OM. Cette saison, le joueur a participé à 29 matchs, toutes compétitions confondues. Il a également inscrit 4 buts et donné 5 passes décisives. Il a traversé des moments difficiles, mais semble en être sorti.