Sampaoli : "Si on ne gagne pas, on est coupable de ce qui se passe sur le terrain"

Jorge Sampaoli a conscience que son poste d'entraîneur de l'OM peut rapidement être mis en cause si les résultats ne suivent pas. Il pense que la notion de pression va de pair avec la fonction.





En conférence de presse, le coach argentin s'est exprimé sur les critiques et sa remise en question perpétuelle par les observateurs. Il a appris à composer avec : "Sur le fait de survivre, c'est la vie d'un coach de football, car ce sont les résultats qui dirigent. On est jugé sur ça. Si on ne gagne pas, on est coupable de ce qui se passe sur le terrain. On joue donc notre place à chaque match", a-t-il expliqué aux journalistes présents.



Jorge Sampaoli a été l'objet de nombreuses critiques, ces dernières semaines. Pour autant, l'OM occupe la 2e position au classement de Ligue 1, avec 4 points d'avance sur le 3e, Nice. Il faudra confirmer, ces prochaines semaines, bien que le calendrier soit très chargé. La prochaine rencontre en Ligue 1 est programmée contre Clermont, dimanche (20h45).