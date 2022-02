Mercato : l'OM a de la concurrence pour Veretout

L'OM serait en concurrence avec plusieurs clubs, dans le dossier de Jordan Veretout (24 ans). Tottenham et le Milan AC s'intéresseraient à lui.





Selon les informations rapportées par la Gazzetta dello Sport, le club phocéen n'est pas le seul à suivre la situation du milieu de terrain de l'AS Rome. Tottenham serait dans le coup depuis plusieurs mois, tandis que le Milan AC penserait à lui pour la succession de Franck Kessié, l'été prochain. Il reste néanmoins à voir s'ils seront prêts à mettre le montant attendu par l'AS Rome sur la table, alors que le joueur dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024. D'autant qu'il est très apprécié par son entraîneur, Jose Mourinho, et il est peu probable qu'il soit bradé. Il avait été recruté pour plus de 17 millions d'euros, lors de l'été 2020.



Cette saison, Jordan Veretout a disputé 24 rencontres avec la Roma, pour 4 buts et 7 passes décisives. Il aurait demandé à ses agents de lui trouver une porte de sortie.