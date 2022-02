Harit ne sait pas s'il sera encore à l'OM, la saison prochaine

Amine Harit (24 ans) a fait un sous-entendu sur son futur, à l'occasion d'un entretien donné à Objectif Match. Il ne sait pas encore s'il pourra continuer avec l'OM, la saison prochaine. Il espère ainsi marquer les esprits en remportant la Ligue Europa Conférence.





"La Conférence Ligue, ce serait quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. D'avoir gagné quelque chose avec Marseille juste", a expliqué l'international marocain aux médias du club marseillais. Il n'a aucune certitude sur la suite : "Je ne sais pas si je serai là l'année prochaine et les saisons suivantes. Avec la belle année qu'on est en train de passer... Même pas au niveau football parce que je ne joue pas beaucoup, mais humainement. Ce serait beau de mettre une petite cerise sur le gâteau", a-t-il ajouté.



Amine Harit laisse pour l'instant les fans marseillais sur leur faim. Il n'a pas su enchaîner, après des débuts prometteurs, et n'est impliqué que sur 3 buts (2 buts et 1 passe décisive en 18 matchs), depuis l'été dernier.