Aulas relance la polémique Lyon-OM

Jean-Michel Aulas en déterré la hache de guerre, dans le dossier de l'incident de novembre dernier. Il estime que l'OL a été floué, alors qu'il s'en est plutôt bien tiré.





À l'occasion de la présentation des résultats financiers de son club, Jean-Michel Aulas s'est à nouveau exprimé sur les sanctions du match Lyon-OM. Il pense qu'elles ont été trop sévères avec son club : "Dans l'affaire OL-OM, l'OL est floué par la LFP, par Marseille et par la FFF. Le match a été arrêté dans les circonstances que l'on connaît, on a pris un point de pénalité, qui nous empêche d'être cinquièmes seuls, ce (mercredi) matin, mais l'incompréhension est totale. Celui qui a jeté la bouteille n'est pas Lyonnais, il a été reconnu coupable à 100 % par la justice, sanctionné, et derrière on vient nous faire porter une responsabilité très grave sur le plan économique. J'ai été aussi personnellement sanctionné dans des circonstances anormales", a-t-il déclaré.



Le président lyonnais réécrit l'histoire à sa façon. L'OM a fait appel des sanctions, ce qui n'a pas été le cas de Lyon, qui a craint d'être puni plus sévèrement. Comme pour Nice, la LFP a paru manquer de poigne. Et les incidents se sont d'ailleurs répétés, dans la foulée. Quant à Jean-Michel Aulas, il a été reconnu coupable d'avoir mis la pression sur l'arbitre pour qu'il reprenne la rencontre. Il n'a écopé que de cinq matchs fermes (cinq matchs avec sursis)...