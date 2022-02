Mercato : l'OM penserait à Veretout

L'OM serait dans le coup pour recruter Jordan Veretout (28 ans), à l'occasion du mercato estival. Le joueur souhaiterait quitter l'AS Rome.





Selon les renseignements obtenus par Calciomercato, Marseille est une destination possible pour Jordan Veretout, en vue du prochain marché des transferts. Le milieu de terrain souhaiterait en effet quitter la capitale italienne, dans les prochains mois. Et Pablo Longoria serait aux aguets. Le média croit même savoir que l'OM est la piste la plus sérieuse du joueur.



Info ou intox ? Jordan Veretout a inscrit 4 buts et donné 7 passes décisives en 24 apparitions en Serie A, cette saison. Il paraît plaire à José Mourinho et dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024. Autant dire que son transfert serait onéreux, ce qui ne semble pas vraiment compatible avec l'état des finances olympiennes (à moins d'une qualification pour la Ligue des Champions, voire d'un investissement de Frank McCourt).



Jordan Veretout a quitté la France en 2015. Il a depuis défendu les couleurs d'Aston Villa, de la Fiorentina et donc de l'AS Rome. Son poste préféré est celui de milieu relayeur.