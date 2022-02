Sampaoli : "On va avoir besoin de faire tourner"

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a évoqué le calendrier très chargé auquel fait face son effectif. Il va procéder à un turnover et considère que le temps est très réduit pour préparer son équipe aux rendez-vous de la Ligue Europa Conférence.





Face aux médias, le coach argentin a noté que ses joueurs allaient participer à de nombreux matchs, ces prochaines semaines : "On pense qu'on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous", a-t-il déclaré. Il entend néanmoins tout faire pour gagner tous les matchs : "L'objectif c'est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n'ai jamais affrontés. Qarabag c'est l'équipe qui a eu le plus de possession dans cette compétition. Notre objectif c'est de gagner demain et dimanche. On veut voir jusqu'où on est capable d'aller dans cette compétition et en Ligue 1. Les meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche", a-t-il ajouté.





"Ce sera une expérience pour tout le monde"

Le coach marseillais pense que ses joueurs doivent profiter de ces rencontres pour engranger de l'expérience : "Ce sera une expérience pour tout le monde, nous aussi. C'est pour ça que je dis qu'affronter cette équipe de Qarabag chez eux, avec des joueurs internationaux qui ont l'habitude de ce genre de match ça va être un challenge, c'est pour ça que je dis que la grande difficulté, ça va être le faible temps de préparation entre les deux matchs, surtout qu'on a un match de Ligue 1 entre temps où on joue une qualification en Ligue des champions."



L'OM a été reversé en C4 après avoir terminé à la 3e position de son groupe, derrière la Lazio de Rome et Galatasaray.