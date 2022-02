Gueye : "La sanction de la FIFA ? Ca ne m'a pas trop déstabilisé"

Face aux médias, Pape Gueye (23 ans) est revenu sur son expérience à la CAN. Il pense y avoir progressé. Il a aussi évoqué la sanction prononcée par la FIFA, laquelle ne le perturbe apparemment pas.





Pour sa première participation à la CAN, le milieu de terrain a été servi, il a remporté le trophée. Un grand moment : "C'était une expérience très enrichissante, notamment pour Bamba Dieng et moi. On est jeunes et gagner ce trophée pour le pays, c'est extraordinaire. On s'est vite mis au travail, on avait des matchs importants. On était très bien physiquement et on avait à coeur de rejoindre l'équipe. On est très contents." Il a apprécié cotoyer certains joueurs jouant à l'étranger : "Je joue avec de grands joueurs. Quand tu t'entraînes avec Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, tu ne peux qu'apprendre. Tu grandis", a-t-il ajouté. Il a enfin lâché quelques mots sur la sanction prononcée par la FIFA, en raison de l'imbroglio avec Watford : "Je ne vais pas trop en parler. Je suis bien entouré, je suis très fort mentalement, ça ne m'a pas trop déstabilisé. Je suis concentré."



Depuis l'été dernier, Pape Gueye a disputé 23 rencontres sous la tunique phocéenne. Il risque quatre mois de sanction et a fait appel (ainsi que le club).