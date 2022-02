OM-Qarabag : compos probables, chaine et horaire

L'OM accueille Qarabag, jeudi, dans le cadre des barrages de la Ligue Europa Conférence. Compos probables, chaine de diffusion, horaire... Voici tout ce qu'il faut savoir !





Le club marseillais affronte Qarabag, jeudi, pour son premier match de Ligue Europa Conférence. La nouvelle coupe d'Europe censée permettre aux clubs modestes de se montrer. Au final, le casting ressemble assez à celui de la C3.



Pour l'occasion, le Vélodrome ne fera pas le plein. 20 000 spectateurs sont attendus. Jorge Sampaoli devrait lui pouvoir s'appuyer sur un groupe fourni, même si des doutes subsistent concernant Luan Peres et Konrad De La Fuente, lesquels étaient blessés face à Metz. L'Argentin devrait en tout cas procéder à un turnover, pour faire souffler certains cadres et donner du temps de jeu à d'autres éléments. On peut notamment supposer que Dimitri Payet restera sur le banc en début de match.





Les dernières confrontations entre Qarabag et l'OM

Le club olympien n'a jamais rencontré Qarabag, dans les coupes d'Europe. Attention cependant, puisque la formation azérie est un habitué des compétitions européennes. Cette saison, il n'a subi qu'une défaite face au FC Bâle (0-3), en douze marchs. Il a notamment battu deux fois Aberdeen (Écosse).





Les compos probables de Qarabag-OM

Voici la tendance, concernant les compos probables du match Qarabag-OM.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Balerdi, Alvaro, Kolasinac - Rongier, Gueye, Harit, Under, Gerson - Milik, Bakambu.



La compo probable de Qarabag : Balayev - Medina, Vesovic, Bayramov, Bayramov - Ozobic, Qarayev, Andrade - Zoubir, Kady, Sheydayev.





OM-Qarabag, c'est sur quelle chaine et à quelle heure ?

La rencontre OM-Qarabag sera co-diffusée par W9 et Canal+ Sport. Le coup d'envoi est programmé pour 21h00.