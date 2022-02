Bauthéac : "Qarabag nous a surclassés techniquement"

Dans les colonnes de La Provence, Eric Bauthéac a mis en garde l'OM sur Qarabag, qu'il va affronter lors des barrages de la Ligue Europa Conférence. Il les a joués avec son équipe d'Omonia Nicosie.





Omonia n'a pas franchi la phase de poules de la C4 : "Nous avons eu des blessures, mal négocié notre début de compétition et c'est logiquement que Bâle et Qarabag se sont qualifiés. Les Azéris ont gagné 4-1 chez nous et nous avons fait 2-2 chez eux." Il pense que les Azéris ont un bon niveau : "J'étais blessé lors du match aller chez nous où ils nous ont surclassés techniquement. Ils ont une belle équipe, mais si l'OM joue à son niveau, et pas comme à Nice, il devrait passer. Qarabag essaie de jouer au ballon, de construire. Mais le club présente certaines lacunes techniques qui font que, parfois, ils perdent le ballon dans leur moitié de terrain et avec les forces offensives marseillaises, ça risque de leur faire mal en contre-attaque. Nous aussi, nous avons récupéré des ballons qu'ils perdaient en voulant ressortir proprement, mais nous n'en avons pas profité chez eux. Parce qu'ils jouent de la même manière à la maison et à l'extérieur. C'est nous qui avons été mauvais."





"Pour l'OM, ce sera sûrement plein"

L'OM doit également s'attendre à faire face à une grosse ambiance, au match retour : "Ça ne les empêche pas d'avoir des supporters. Contre nous, alors que leur qualification était déjà assurée, qu'il faisait très froid et que nous n'étions que Nicosie, le stade de Bakou, qui est très beau, très grand, était rempli à 80 %, avec une très belle ambiance. Pour l'OM, ce sera donc sûrement plein." L'enceinte, qui a été construite pour les Jeux européens de 2015, peut accueillir 68 000 spectateurs. Enfin, Eric Bauthéac a donné des indications sur son équipe : "Devant, leur attaquant sénégalais (Ibrahima Wadji, international U20) va vite, mais c'est sa principale qualité. Leur numéro 6, Patrick Andrade, du Cap Vert, est un bon joueur par qui passent tous les ballons, c'est vraiment celui qui oriente le jeu. Derrière, leur gardien n'est pas très grand. En charnière, ils ont un bon Colombien, Medina, et un gars de chez eux, Medvedev, leur capitaine, qui a une bonne lecture de jeu, une bonne relance. Le meilleur, c'est le Français Abdellah Zoubir, milieu offensif gauche, passé par Lens, qui apporte le plus de danger. Il rentre souvent sur son pied droit, fait des feintes de frappe, on voit qu'il a joué au futsal, il contrôle ou dribble souvent avec la semelle, il est très bon", a-t-il conclu.



L'OM aurait tort d'imaginer que les barrages de cette Ligue Europa Conférence seront une formalité. Et il serait bien inspiré de faire la différence dès le match aller, afin d'éviter l'ambiance de guêpier lors du retour.